Son dakika... Mersin merkezli silah kaçakçılığı operasyonu

Edinilen son dakika gelişmesine göre Mersin merkezli silah kaçakçılığı operasyonu -Gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı Mersin ve Hatay'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda silah kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 10 kişiden 5'i tutuklandı.

Mersin merkezli silah kaçakçılığı operasyonu

-Gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı

MERSİN - Mersin ve Hatay'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda silah kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 10 kişiden 5'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince silah kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin yaklaşık 3 ay süren çalışması neticesinde, silah kaçakçılığı yapan 10 şüpheli tespit edildi. Bu kapsamda, tespit edilen şüphelilerin kimlik ve adreslerini belirleyen jandarma ekipleri, Mersin ve Hatay'da 10 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, ekiplere verdikleri ifadelerde silah kaçakçılığı yaptıklarını itiraf etti.

Öte yandan, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 2 adet el yapımı 9 mm tabanca, 1 adet yabancı menşeili 9 mm tabanca, 8 adet cep telefonu ile çok sayıda silah kaçakçılığına dair dijital materyal ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 3'ü Cumhuriyet Savcısınca 2'si ise mahkemede tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÜRAY GÜRDAL