Son dakika haberleri | 'Manisa'ya gök taşı düştü' iddiası heyecanlandırdı
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Son dakika haberleri | 'Manisa'ya gök taşı düştü' iddiası heyecanlandırdı

Son dakika haberlerine göre 'Manisa'ya göktaşı düştü' iddiası heyecanlandırdı Manisa'ya göktaşı düştü iddiasına ilk açıklama Doçent Doktor Ozan Ünsalan, "Bu bir tipik meteor olayı" "Burada meteor parçaları aramanın bir mantığı yok" "Yangın şok ve basınç etkisiyle çıkmış olabilir" Pazarköy Mahalle Muhtarı Ercivan...

19.08.2020 16:12 | Son Güncelleme: 19.08.2020 16:20

'Manisa'ya göktaşı düştü' iddiası heyecanlandırdı

Manisa'ya göktaşı düştü iddiasına ilk açıklama

Doçent Doktor Ozan Ünsalan, "Bu bir tipik meteor olayı"

"Burada meteor parçaları aramanın bir mantığı yok"

"Yangın şok ve basınç etkisiyle çıkmış olabilir"

Pazarköy Mahalle Muhtarı Ercivan Konuk: "Meraklısı çok, Türkiye'nin her yerinden arıyorlar"

MANİSA - Manisa'nın Salihli ilçesinde gökyüzünü birkaç saniyeliğine aydınlatan ve meteor (gök taşı) olduğu öne sürülen ışık hüzmesi sonucu Marmara Gölü yakınlarında sazlık alanda çıkan yangın sonrası ilk açıklamayı Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ozan Ünsalan yaptı. Ünsalan, olayın tipik bir meteor olayı olduğunu, şok, basınç ve sıcaklık etkisi ile de yangın çıkmış olabileceğini söyledi.

Dün gece Ege Bölgesi'nde bazı illerde görülen ve Manisa'nın Salihli ilçesinde de fark edilen ışık hüzmesi sonucu Tekelioğlu ve Pazarköy Mahalleleri arasında sazlık alanda yangın çıktı. Yangın çıkan alanda Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ozan Ünsalan, incelemelerde bulundu. İnceleme sonrası açıklamalarda bulunan Doçent Doktor Ünsalan, "Bölge halkından aldığımız bilgilere göre herhangi bir şok dalgası veya ses dalgası duyulmamış. Bunu düşünürsek bir parçalanma olayı olmayabilir. Eğer parçalandıysa bile çok küçük parçalara ayrılmış olabilir. Dolayısıyla burada meteor parçaları aramanın bir mantığı yok. Alanda bulunan sazlıklar meteorun arkada bıraktığı şok etkisi ile geliş yönüne doğru bükülmeler göstermiş. Yangının çıkış sebebi meteordan da kaynaklı olmayabilir. Dediğim gibi şok ve sıcaklık etkisi ile bir yangın meydana gelmiş olma ihtimali de bulunuyor. Olay anında sadece bu civarda değil bir çok mahallede bu ışık parlaması görülüyor. Bu olay tamamen görgü tanıklarından aldığımız ifadelere göre tipik bir meteor olayı. Bunu söylemekte herhangi bir sakınca yok. Araştırmalar devam ediyor" diye konuştu.

"Meraklısı çok fazla"

Salihli'nin Pazarköy Mahalle Muhtarı Ercivan Konuk ise, "Dün gece saat 22.30 civarında parlama ve sonrasında ateş çıktı, biz buraya koşarak geldik. Çıkan yangını itfaiye ile birlikte söndürdük. Gök taşı düştüğü sanıldı. Gece burada arama ve inceleme yaptık. Meraklılar hep arayıp sordu. Bölgede gece karanlıkta bir şey görünmüyordu. Gündüz vakti geldik, ortada görünen bir şey yok. 40-50 dönüm sazlık alan yandı. Gök taşı denen olay nedir, ne değildir, bizde bilmiyoruz. Ama meraklıları çok. Türkiye'nin her yerinden arayıp, durumu merak ediyorlar. Bende bilmiyorum ama durum bir şeylerin olduğunu gösteriyor" diye konuştu.

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Son dakika haberleri | 'Manisa'ya gök taşı düştü' iddiası heyecanlandırdı

Kaynak: İHA

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