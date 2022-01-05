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Son dakika haberleri | Madende 10 metre yükseklikten düşen işçi öldü

Son dakika haberleri | Madende 10 metre yükseklikten düşen işçi öldü
Demirören Haber Ajansı / Harun Reşit Serbest - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre KAYSERİ'de, yaklaşık 10 metre yükseklikten düşen 2 maden işçisinden biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.

KAYSERİ'de, yaklaşık 10 metre yükseklikten düşen 2 maden işçisinden biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.

Develi ilçesine bağlı Havadan Mahallesi'ndeki çinko madeninde dün, işçiler Ferdi Yılmaz (34) ile Fahrettin Dağdelen çalışırken yaklaşık 10 metre yükseklikten düştü. Diğer işçilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ambulansla Develi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Yılmaz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.Otopsi işlemleri tamamlanan Ferdi Yılmaz'ın cenazesi, Elazığ'a gönderildi. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.


Son dakika haberleri | Madende 10 metre yükseklikten düşen işçi öldü

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