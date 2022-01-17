Son dakika haberleri... Karaman'da yola çıkan köpek kazaya neden oldu: 1 yaralı - Haberler
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Son dakika haberleri... Karaman'da yola çıkan köpek kazaya neden oldu: 1 yaralı

Son dakika haberleri... Karaman'da yola çıkan köpek kazaya neden oldu: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: Karaman'da yola çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu çeviren sürücünün kullandığı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak stadyumun şantiye alanına devrildi.

KARAMAN (İHA) - Karaman'da yola çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu çeviren sürücünün kullandığı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak stadyumun şantiye alanına devrildi. Kazada araçta yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Üniversite Mahallesinde yapımı devam eden yeni stadyum önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.T. yönetimindeki 70 FT 534 plakalı Fort marka Connect model hafif ticari araç, seyir halindeyken aniden yola fırlayan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı. Kar yağışı nedeniyle buzlanan yolda kontrolden çıkan araç, kaldırımı aşarak yeni stadyum inşaatının şantiye bahçesine devrildi. Kazada araçta yolcu olarak bulunan B.Ş. yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen ambulans yaralıyı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KARAMAN

Son dakika haberleri... Karaman'da yola çıkan köpek kazaya neden oldu: 1 yaralı

Son dakika haberleri... Karaman'da yola çıkan köpek kazaya neden oldu: 1 yaralı

Son dakika haberleri... Karaman'da yola çıkan köpek kazaya neden oldu: 1 yaralı

Son dakika haberleri... Karaman'da yola çıkan köpek kazaya neden oldu: 1 yaralı

Son dakika haberleri... Karaman'da yola çıkan köpek kazaya neden oldu: 1 yaralı

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İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Üniversite, Tragger, Karaman, Kaza, 3. Sayfa, Haber

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