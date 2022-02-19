Son dakika haberleri... İSTANBUL-BEYLİKDÜZÜ'NDE YABANCI UYRUKLU KADIN 3 YAŞINDAKİ OĞLUNU ÖLDÜRDÜ

İSTANBUL (DHA) - BEYLİKDÜZÜ'nde bir sitede yabancı uyruklu kadın 3 yaşındaki oğlunu öldürdü. Polisin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

Olay öğle saatlerinde Marmara Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu anne 3 yaşındaki oğlunu öldürdü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.