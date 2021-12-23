Son dakika haberleri! Eski Tunus Cumhurbaşkanı Merzuki: "Bu diktatör de gidecek ve yargılandığım davaları kazanacağım"

Eski Tunus Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki, gıyabında yargılandığı davada hakkında 4 yıl hapis cezası verilmesine tepki göstererek, "Bu diktatör de gidecek ve yargılandığım davaları kazanacağım." dedi.

Merzuki, sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından, "devletin dış güvenliğine saldırmak" suçlamasıyla gıyabında yargılandığı davada hakkında verilen karara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gıyabındaki yargılamayı değerlendiren Merzuki, kararın "gayrimeşru bir Cumhurbaşkanı tarafından verilen emirle zavallı bir hakim tarafından" alındığını belirtti.

Merzuki, Tunus'ta önceki cumhurbaşkanları döneminde yargılandığı davaları hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

"Eski Devlet Başkanı Habib Burgiba (1957 - 1987) döneminde birden fazla kez yargılandım. Eski Cumhurbaşkanı Zeynel Abidin Bin Ali (1987 - 2011) döneminde de hakkımda defalarca hüküm verildi. Şimdi ise Kays Said döneminde hakkımda bu karar verildi. Burgiba ve Bin Ali gitti, onlar nedeniyle yargılandığım davalarıysa kazandım."

Merzuki, "Aynı rezaletin bir devamı olarak, bu diktatör de gidecek ve yargılandığım davaları kazanacağım." ifadelerini kullandı.

Tunus yargı makamları ve Tunus Cumhurbaşkanlığı, Merzuki'nin ifadelerine karşılık henüz açıklamada bulunmadı.

Ne olmuştu?

Eski Tunus Cumhurbaşkanı Merzuki, ekim ayında France 24'ün Arapça kanalında yayımlanan röportajında, "Uluslararası Frankofon Zirvesi'nin Tunus'ta düzenlenmesinin darbeye destek olacağını düşündüğüm için zirvenin Tunus'ta yapılmaması için çalıştım ve bu yaptığımla gurur duyuyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Kays Said, Merzuki'nin bu açıklamasının ardından 14 Ekim'de yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında, yurt dışında Tunus'a komplo kuranların devletin iç ve dış güvenliğini hedef aldığını, bu kişilerin diplomatik pasaport taşımaya haklarının olmadığını söylemişti.

Bunun üzerine Tunus İstinaf Mahkemesi Sözcüsü Habib Tarhani, 15 Ekim'de, Adalet Bakanı'nın verdiği izne dayanarak Merzuki hakkında soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Merzuki ise suçlamaları reddederek ülkesinin aleyhine çalışmadığını, Cumhurbaşkanı Said'in 25 Temmuz'da aldığı olağanüstü kararları "darbe" olarak gördüğünü ve buna karşı çıktığı için hedef alındığını dile getirmişti.

Tunus Asliye Hukuk Mahkemesi, 4 Kasım'da Merzuki için "ülkenin iç ve dış güvenliğine karşı komplo kurmak" suçlamasıyla "uluslararası tutuklama" kararı çıkarmıştı.

Son olarak, Tunus resmi ajansı dün TAP, Tunus Asliye Hukuk Mahkemesinin Merzuki'ye "devletin dış güvenliğine saldırmak" suçlamasıyla gıyabında yargılandığı davada 4 yıl hapis cezasına çarptırıldığını duyurdu

AA / Yosra Ouanes - Son Dakika Haberleri

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