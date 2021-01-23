Son dakika haberleri! Eşi Ali'yi öldürdüğünü itiraf eden Alime Toprak, adliyeye sevk edildi
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Son dakika haberleri! Eşi Ali'yi öldürdüğünü itiraf eden Alime Toprak, adliyeye sevk edildi

23.01.2021 18:51 | Son Güncelleme: 23.01.2021 18:54
Son dakika haberleri! Eşi Ali'yi öldürdüğünü itiraf eden Alime Toprak, adliyeye sevk edildi

Gelen son dakika haberlerine göre MERSİN'in Anamur ilçesinde, muz serasında cesedi bulunan Ali Toprak'ı öldürdüğünü itiraf eden eşi Alime Toprak, adliyeye sevk edildi.

MERSİN'in Anamur ilçesinde, muz serasında cesedi bulunan Ali Toprak'ı öldürdüğünü itiraf eden eşi Alime Toprak, adliyeye sevk edildi.

Anamur ilçesinde, muz serasında cesedi bulunan Ali Toprak'ın ölümündeki sır perdesi aralandı. Ali Toprak'ın ölümünün ardındaki sır perdesini aralamak isteyen ailesi Müge Anlı'ya başvurdu. Müge Anlı'nın sorularını yanıtlayan Alime Toprak, diğer seraya gittiğini, döndüğünde ise ses gelmeyince içeri girdiğini o sırada eşi Ali Toprak'ın yerde yattığını söyledi. Ses vermediğini, kafasının kanadığını gördüğünü anlattı. Kendisinin o sırada bayıldığını belirtti. Her defasında diğer seraya gittiğini söyleyen Alime Toprak'ın gizli kamerada görülmemesi şüpheleri artırdı. Müge Anlı ve ekibinin olayın üzerine gitmesi üzerine Alime Toprak, kocasını öldürdüğünü itiraf etti. Cinayeti itiraf eden ve eşinin üzerine yürüdüğünü belirten Alime Toprak, "Ben yapmasam o beni öldürecekti. Benim büyük oğlum hiç üzülmedi, babasından çok çekti" dedi.

ADLİYE'YE SEVK EDİLDİ

Cinayetin ardından gözaltına alınan Alime Toprak, emniyetteki işlemlerinin ardından ilk olarak olayın yaşandığı muz serasında savcı gözetiminde yaşananları anlattı. Alime Toprak daha sonra Anamur Adliyesi'ne sevk edildi.


Son dakika haberleri! Eşi Ali'yi öldürdüğünü itiraf eden Alime Toprak, adliyeye sevk edildi
Son dakika haberleri! Eşi Ali'yi öldürdüğünü itiraf eden Alime Toprak, adliyeye sevk edildi
Son dakika haberleri! Eşi Ali'yi öldürdüğünü itiraf eden Alime Toprak, adliyeye sevk edildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner AYDIN

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