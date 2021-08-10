Son dakika haberleri: Erdemir'de kayıp işçinin kömür kırma makinesine düşerek hayatını kaybettiği belirlendi

Son dakika haber: Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları'nda (Erdemir), kok fabrikasında ekipman temizliği yaptıktan sonra haber alınamayan işçinin, kömür kırma makinesine düşerek yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları'nda (Erdemir), kok fabrikasında ekipman temizliği yaptıktan sonra haber alınamayan işçinin, kömür kırma makinesine düşerek yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kok Fabrikası Müdürlüğünde görevli Erol Bayraktar'ın (49) önceki gün kaybolması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışmalar tamamlandı.

Ekiplerce kömür kırma makinesinin içinden alınan doku parçaları, cumhuriyet savcısının talimatıyla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Yapılan incelemede, parçaların Bayraktar'a ait olduğunun belirlenmesi üzerine Erdemir Göztepe Hastanesi önünde tören düzenlendi.

Bayraktar için burada Kur'an-ı Kerim okundu, helallik alınarak dua edildi.

Törene, Bayraktar'ın ailesinin yanı sıra, Erdemir Genel Müdürü Cem Salih Oral, Türk Metal Sendikası Ereğli Şube Başkanı Yakup Yılmaz ve mesai arkadaşları katıldı.

Evli ve iki çocuk babası Bayraktar'ın cenazesi, daha sonra toprağa verilmek üzere memleketi Düzce'ye gönderildi.

Erdemir'den 8 Ağustos'ta yapılan yazılı açıklamada, kok fabrikasında ekipman temizliği yapan bir çalışandan haber alınamadığı, soruşturma ve incelemelerin adli makamlarca sürdürüldüğü bildirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş