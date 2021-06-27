Son dakika haberleri | Engelli şehit çocuğunu sınava polisler götürdü
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Son dakika haberleri | Engelli şehit çocuğunu sınava polisler götürdü

Son dakika haberleri | Engelli şehit çocuğunu sınava polisler götürdü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika yaşam haberi... Babası 2001 yılında şehit olduğunda 3 aylık olan ve bedensel engelli olan Alperen Savaş'ı YKS'ye polisler götürdü.

Babası 2001 yılında şehit olduğunda 3 aylık olan ve bedensel engelli olan Alperen Savaş'ı YKS'ye polisler götürdü.

Ordu'da görev yaptığı 2001 yılında şehit olan polis memuru Adem Savaş'ın o zaman 3 aylık olan bedensel engelli oğlu Alperen'in, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) gireceğini öğrenen Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci şehit çocuğunun sınav yerine Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından götürülmesi talimatını verdi. Bu talimat üzerine polis Savaş'ı Toros Mahallesi'ndeki evlerinden alıp sınava gireceği Çukurova Üniversitesi Yabancı Diller Fakültesine götürmek için eve geldi. Sabah erken saatlerde yaşadığı eve gelen babasının silah arkadaşlarını kapıda gören Alperen, duygulandı.

Polislerin her zaman ailesinin yanında olduğunu ve bu nedenle de gurur duyduğunu belirten Alperen Savaş, "Benim için çok farklı bir deneyim, ömrüm boyunca anlatacağım bir anı oldu. Sınav heyecanım var. Sınavımın güzel geçeceğini düşünüyorum. Daha çok sözel alanlara yönelip Coğrafya, Tarih ve Edebiyat bölümlerini tercih etmek istiyorum. Daha sonra da bürokrasiyle ilgilenmeyi düşünüyorum" diye konuştu.

Anne Sevgi Savaş ise polislere teşekkür ederek, "Sağ olsunlar polisler her zaman hem Alperen'in hem de benim yanımdaydı. Oğlum için de önemli bir gün. Bizim polislerden bir talebimiz olmadı. Onların düşünüp yanımıza gelmeleri, çok güzel bir şey" dedi.

Polis, tekerlekli sandalyeyle aşağıya indirdiği Alperen'i polis otosuna bindirip, sınava gireceği Çukurova Üniversitesi Yabancı Dil Fakültesi'ne götürdü. Burada da sınav heyecanı yaşayan Alperen ile bir süre sohbet eden polis, sınav bitimine kadar okul önünde bekledi. - ADANA

Son dakika haberleri | Engelli şehit çocuğunu sınava polisler götürdü
Son dakika haberleri | Engelli şehit çocuğunu sınava polisler götürdü
Son dakika haberleri | Engelli şehit çocuğunu sınava polisler götürdü
Son dakika haberleri | Engelli şehit çocuğunu sınava polisler götürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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