ELAZIĞ'DA HUSUMETLİSİNİ SİLAHLA YARALAYAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

ELAZIĞ'da, husumetlisi Ahmet Oğuzhan Gökalp'i (28) silahla yaralayan Y.P. (27), sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Olay, dün akşam saat 21.00 sıralarında Akpınar Mahallesi Şehit Onbaşı Adnan Aksal Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, önceden aralarında husumet olan Ahmet Oğuzhan Gökalp ile Y.P. sokakta karşılaştı. Aralarında çıkan kavganın büyümesi sonucunda Y.P., tabanca ile Gökalp'e ateş edip yaralarken, kurşunlar park halindeki 2 araca da isabet etti. Silah sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Y.P. olay yerinden kaçmaya çalışırken polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Sağlık ekipleri Gökalp'e yaptığı ilk müdahalenin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne götürdü. Gökalp'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken Y.P. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.