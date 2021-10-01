Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM'de - Haberler
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Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM'de

AA / Şakir Aksu - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Askerlerden görüntü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın askerleri selamlaması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindekilerin yürümesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TBMM'ye girişi TBMM - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27'nci...

Askerlerden görüntü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın askerleri selamlaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindekilerin yürümesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Tbmm'ye girişi TBMM - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27'nci dönem 5'inci yasama yılı açılış programına katılmak üzere TBMM'ye geldi.

Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM'de

Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM'de

Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM'de

Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM'de
AA / Şakir Aksu - Son Dakika Haberleri
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Asiltürk için başsağlığı mesajı Açıklaması

Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Asiltürk için başsağlığı mesajı Açıklaması

 Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Vefat haberini aldığımız siyasi tarihimizin önemli isimlerinden, çok kıymetli ağabeyimiz Sayın Oğuzhan Asiltürk'e Cenab-ı...

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vefat haberini aldığımız siyasi tarihimizin önemli isimlerinden, çok kıymetli ağabeyimiz Sayın Oğuzhan Asiltürk'e Cenab-ı...

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hastane açılışında konuştuğu Abdulkadir Tunçel hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hastane açılışında konuştuğu Abdulkadir Tunçel hayatını kaybetti
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