Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM'de
AA / Şakir Aksu - Haberler | Güncel
Edinilen son dakika haberine göre Askerlerden görüntü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın askerleri selamlaması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindekilerin yürümesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TBMM'ye girişi TBMM - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27'nci...
Askerlerden görüntü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın askerleri selamlaması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindekilerin yürümesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Tbmm'ye girişi TBMM - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27'nci dönem 5'inci yasama yılı açılış programına katılmak üzere TBMM'ye geldi.