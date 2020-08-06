Son dakika haberleri | Çöp kamyonuyla duvar arasına sıkışarak ölen temizlik işçisi toprağa verildi Bir son dakika haberine göre Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde çöp kamyonu ile duvar arasına sıkışarak ölen temizlik işçisi, toprağa verildi.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde çöp kamyonu ile duvar arasına sıkışarak ölen temizlik işçisi, toprağa verildi. Tavşancıl Mahallesinde dün F.A'nın kullandığı çöp kamyonunun geri manevra yaptığı sırada kamyonla duvar arasında sıkışması üzerine kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren temizlik işçisi Ayhan Kazak (41) için Tavşancıl Merkez Camisinde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir ve Kazak'ın mesai arkadaşları ile yakınları katıldı. Kazak'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Tavşancıl Merkez Mezarlığında toprağa verildi. Öte yandan, kazanın ardından gözaltına alınan kamyon sürücüsü hakkında ise çıkarıldığı mahkemece ev hapsi kararı verildiği öğrenildi. Kaynak: AA