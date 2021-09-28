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Son dakika haberleri... Çocukların yüzünü gülümseten proje

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Son dakika haberleri... Çocukların yüzünü gülümseten proje

Son dakika habere göre Seyyid Burhaneddin Gençlik Merkezi tarafından yürütülen 'Gülümseyin Çocuklar' Projesi, çocukların yüzlerini güldürmeye devam ediyor.

Seyyid Burhaneddin Gençlik Merkezi tarafından yürütülen 'Gülümseyin Çocuklar' Projesi, çocukların yüzlerini güldürmeye devam ediyor.

Gençlik Merkezinde görev alan gençlik liderleri ve genç gönüllüleri, İncesu ilçesine bağlı Garipçe Köyüne giderek burada köy okulunda eğitim gören çocukları ziyaret etti. Çocuklarla sokak oyunları ve yüz boyama gibi birçok etkinlik gerçekleştiren gönüllüler, çocuklara unutulmayacak bir gün yaşattı.

Etkinliklerin sonunda gençlik liderleri çocuklara kırtasiye malzemeleri hediye etti. - KAYSERİ

Son dakika haberleri... Çocukların yüzünü gülümseten proje

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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