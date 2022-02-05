Eşinin aile evini basan damat 4 kişiyi yaralayıp intihar etti - Haberler
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Eşinin aile evini basan damat 4 kişiyi yaralayıp intihar etti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bursa'da boşanma aşamasında olduğu eşinin ailesinin evini basan şahıs, silahla kurşun yağdırıp daha sonra intihar etti. Olayda evde bulunan 4 kişi yaralandı.

Bursa'da yaşayan Serap Gül Görel (35), eşi Bayram Görel'den (35) boşanma kararı aldı. Serap Gül Görel, Yeni Mahalle Millet Caddesi'nde bulunan sitede ikamet eden ailesinin yanına taşındı.

KURŞUN YAĞDIRDI

İddiaya göre çocuklarını görmek için adrese gelen öfkeli damat Bayram Görel, kapı açıldığında tabancasıyla evdekilere kurşun yağdırdı. Kurşunların isabet ettiği Görel'in kayınbabası Cevdet Cantürk (63), eşi Serap Gül Görel (35), kaynanası Şaziye Cantürk (56) ve kayınbiraderi Muhammet Enes Cantürk (25) yaralandı.

Eşinin aile evini basan damat 4 kişiyi yaralayıp intihar etti

İNTİHAR ETTİ

4 kişiyi yaralayan Bayram Görel, daha sonra aynı silahı kafasına dayayıp ateşledi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. 5 yaralı olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bayram Görel yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, kayınbaba Cevdet Cantürk ise ameliyata alındı. Diğer 3 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

İntihar, Bayram, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Haber

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Yorumlar (1)

Fatih Uludağ:

bu devirde eşini işini iyi seçeceksin. eş seni vezir de eder rezilde.olaya cinsiyet olarak bakmayın her ikisi içinde geçerli.

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