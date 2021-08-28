Son dakika haberleri: Beyaz çarşaflı motosiklet hırsızı kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Beyaz çarşaflı motosiklet hırsızı kamerada

Son dakika haberleri: Beyaz çarşaflı motosiklet hırsızı kamerada
Demirören Haber Ajansı / Yusuf Çınar - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre ÇORUM'da üzerinde beyaz çarşaf bulunan kişi, park halindeki motosikleti çaldı.

ÇORUM'da üzerinde beyaz çarşaf bulunan kişi, park halindeki motosikleti çaldı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 24 Ağustos'ta Fatih Caddesi'nde meydana geldi. Bir binanın önünde park halinde bulunan motosiklet, çalındı. Motosikletinin yerinde olmadığını gören sahibi, polise haber verdi. Gelen ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarından, beyaz çarşaflı bir kişinin motosikleti çaldığını tespit etti. Görüntülerde şüphelinin üzerindeki çarşafı çıkarıp başına kask takarak, motosikletle uzaklaştığı görüldü. Motosiklet 2 gün sonra terk edilmiş halde bulunurken, polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.


Son dakika haberleri: Beyaz çarşaflı motosiklet hırsızı kamerada
Son dakika haberleri: Beyaz çarşaflı motosiklet hırsızı kamerada
Son dakika haberleri: Beyaz çarşaflı motosiklet hırsızı kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf Çınar

SANCAKTEPE'DE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL TAKLALAR ATTI, MOTORU YOLA DÜŞTÜ
SANCAKTEPE'DE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL TAKLALAR ATTI, MOTORU YOLA DÜŞTÜ
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hazal Kaya Kemal Sunal Deniz Akkaya Didem Arslan Yılmaz
Spor Arda Turan Erol Bulut Fatih Terim Burak Elmas Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haberleri: Beyaz çarşaflı motosiklet hırsızı kamerada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.8.2021 11:44:16. #1.15#

title