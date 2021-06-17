Son dakika haberleri: Avukatı, eski kayınbiraderi araçtan ateş açarak öldürdü
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Son dakika haberleri: Avukatı, eski kayınbiraderi araçtan ateş açarak öldürdü

Son dakika haberleri: Avukatı, eski kayınbiraderi araçtan ateş açarak öldürdü
Demirören Haber Ajansı / Ali Çevikbaş - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre ISPARTA Barosu'na kayıtlı avukat Ali Kaya (35), eski kayınbiraderi H.K. tarafından araçtan tüfekle ateş açılarak, öldürüldü.

ISPARTA Barosu'na kayıtlı avukat Ali Kaya (35), eski kayınbiraderi H.K. tarafından araçtan tüfekle ateş açılarak, öldürüldü. Gözaltına alınan H.K.'nin, silahlı saldırı sırasında üzerinde olan kıyafetleri yakmaya çalıştığı öğrenildi. 

Olay, saat 06.00 sıralarında, Sütçüler ilçesine bağlı Ayvalıpınar beldesinde meydana geldi. Ailesinin yanına gül toplamak için geldiği belirtilen Ali Kaya'ya, evden çıktığında, yanına yaklaşılan araçtan tüfekle 3 el ateş açıldı. Vücuduna isabet eden saçmalar nedeniyle Kaya, kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan ise araçla kaçtı. Silah seslerini duyup dışarı çıkan aile, Ali Kaya'yı yerde hareketsiz yatarken buldu. Bu sırada Kaya'nın kardeşi, olay yerinden kaçılan aracın plakasını aldı. Haber verilmesi üzerine sağlık ve jandarma ekipleri, bölgeye sevk edildi. Sağlık ekibi, yaptığı kontrolde, Ali Kaya'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

KIYAFETLERİNİ YAKMAYA ÇALIŞMIŞ

Saldırgan ve kullandığı aracın belirlenmesi için harekete geçen jandarma ekipleri, aracı kısa sürede buldu. Saldırganın ise Ali Kaya'nın eski kayınbiraderi H.K. olduğu tespit edildi. Jandarma, H.K.'nin olay sırasında üzerinde olan kıyafetleri yakmaya çalıştığını belirledi. H.K.'nin yanında, saldırıda kullandığı tespit edilen tüfek de ele geçirildi. Gözaltına alınan H.K., işlemleri için jandarma karakoluna götürüldü.


Son dakika haberleri: Avukatı, eski kayınbiraderi araçtan ateş açarak öldürdü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Çevikbaş

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