Son dakika haber: Avcılar'da otelci çifti öldüren katiller kamerada

AVCILAR'da otel işletmeciliği yapan karı koca Esra Yıldız ve Nuri Yıldız'ın öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 7 kişiden 3'ü tutuklanırken olayla ilgili yeni güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Öte yandan polis soruşturması sırasında tutuklanan şüpheliler Ferhat Y. ile Mühyettin Y.'nin evinde bulunan eşyalara kan izlerini ortaya çıkaran luminal test yapıldığı öğrenildi. Ferhat Y. ile Mühyettin Y.'nin eve girer çıkarkenki görüntüleri apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Şüphelilerin bazı eşyalarında ve ayakkabılarında kan izlerinin bulunduğu tespit edildi.

KARI KOCA ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

İstanbul, Esenyurt TEM Otoyolu Haramidere bağlantı yolunda 11 Ekim 2021 tarihinde lüks bir aracı söndüren itfaiye ekipleri aracı söndürdükten sonra içinde kan izleri gördüğünde polis harekete geçerek soruşturma başlatılmıştı. Polis lüks otomobilin sahibi Nuri Yıldız'ın evine gittiğinde eşi Esra Yıldız'ın (38) boğazı kesilerek öldürüldüğünü görmüştü. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada polis, Nuri Yıldız'ı aramaya başlarken, 14 Ekim 2021 tarihinde Beylikdüzü, Dereağzı Mahallesi, Gaziler Caddesi ile Vilda Sokak arasında bulunan boş arazide bir erkek cesedi bulunmuştu. Yapılan incelemede başından tabancayla vurularak öldürülen cesedin Nuri Yıldız'a ait olduğu belirlenmişti.

ŞÜPHELİLERİN ELBİSE VE AYAKKABILARINDA KAN İZLERİ BULUNMUŞ

SİLAHI ATARKEN KAMERALARCA GÖRÜNTÜLENDİLER

CİNAYET İŞLEMEYE GELDİKLERİ APARTMANDA GÖRÜNTÜLENDİLER

ALEYNA Y.'NİN GÖRÜNTÜLERİ

SORUŞTURMADA YENİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI