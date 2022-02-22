Son dakika haberleri... AB Yüksek Temsilcisi Borrell, Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması üyelerine, "askeri sektördeki" sorumlulara ve 2-3 Rus bankasına yaptırım...
AA, Yusuf Özcan - Güncel
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Bir son dakika haberine göre AB Yüksek Temsilcisi Borrell, Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması üyelerine, "askeri sektördeki" sorumlulara ve 2-3 Rus bankasına yaptırım uygulayacaklarını açıkladı.
AB Yüksek Temsilcisi Borrell, Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması üyelerine, "askeri sektördeki" sorumlulara ve 2-3 Rus bankasına yaptırım uygulayacaklarını açıkladı.
AA / Yusuf Özcan - Güncel