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4 kişilik aile yangından komşularının yardımıyla kurtuldu

İhlas Haber Ajansı / Gökten Ceylan - Haberler | Yerel

4 kişilik aile yangından komşularının yardımıyla kurtuldu Çıkan yangında bir aile evsiz kaldı Afyonkarahisar'da çıkan ev yangınında 4 kişilik aile komşularının yardımı ile canlarını zor kurtarırken, yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi.

4 kişilik aile yangından komşularının yardımıyla kurtuldu

Çıkan yangında bir aile evsiz kaldı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da çıkan ev yangınında 4 kişilik aile komşularının yardımı ile canlarını zor kurtarırken, yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi.

Olay, kent merkezi Akmescit Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 2 katlı evin mutfak kısmından dumanlar çıktığını gören çevre sakinleri o esnada evde olan Anne Keziban Erbay ile çocukları Ali, Raike ve Defne Erbay'ı uyararak evden çıkmalarını sağladı. Komşular ardından itfaiyeyi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekiplerinin yanı sıra polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi sonrası kontrol altına alındı. Ekiplerin zamanında müdahalesi ile alevler ahşap evin yanındaki diğer evlere sıçramadan söndürüldü.

Yangın esnasında aile üyelerinin uyararak dışarı çıkmalarını sağlayan Ahmet Dalyan, dumanları görür görmez hemen evin kapısını çaldıklarını ve Erbay ailesinin dışarı çıkmalarını sağladıklarını ifade etti. Yangına müdahale ettiklerini ancak söndüremediklerini dile getiren Dalyan, sonrası itfaiyeyi arayarak yardım istediklerini belirtti.

4 kişilik aile yangından komşularının yardımıyla kurtuldu

4 kişilik aile yangından komşularının yardımıyla kurtuldu

4 kişilik aile yangından komşularının yardımıyla kurtuldu

4 kişilik aile yangından komşularının yardımıyla kurtuldu

4 kişilik aile yangından komşularının yardımıyla kurtuldu

4 kişilik aile yangından komşularının yardımıyla kurtuldu

İhlas Haber Ajansı / Gökten Ceylan - Son Dakika Haberleri

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