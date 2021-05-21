Son dakika haberleri: 3 çocuk annesi bıçaklanarak öldürüldü; eşi aranıyor
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Son dakika haberleri: 3 çocuk annesi bıçaklanarak öldürüldü; eşi aranıyor

Son dakika haberleri: 3 çocuk annesi bıçaklanarak öldürüldü; eşi aranıyor
Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Evren - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, 3 çocuk annesi Birgül Ç. (40) evinde bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulundu.

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, 3 çocuk annesi Birgül Ç. (40) evinde bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulundu. Jandarma, cinayet şüphelisi olarak eşi Yıldıray Ç.'yi (42) arıyor.

Olay, turistik Altınova Mahallesi'nde belediye evlerinde meydana geldi. Bir okulda temizlik görevlisi olarak çalışan Birgül Ç., sabah evde 7 yaşındaki işitme engelli kızı tarafından hareketsiz halde bulundu. Eve sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Birgül Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ceset otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.Jandarmanın cinayet şüphelisi olarak Birgül Ç.'nin eşi Yıldıray Ç.'yi aradığı bildirildi.


Son dakika haberleri: 3 çocuk annesi bıçaklanarak öldürüldü; eşi aranıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Evren

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