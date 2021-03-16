Son dakika haberi! Tomarza'daki yangında ev kullanılamaz hale geldi
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Son dakika haberi! Tomarza'daki yangında ev kullanılamaz hale geldi

16.03.2021 15:09 | Son Güncelleme: 16.03.2021 15:16
Son dakika haberi! Tomarza'daki yangında ev kullanılamaz hale geldi

Son dakika haberler... Tomarza ilçesinde bir evde çıkan yangında büyük çapta maddi hasar oluştu.

Tomarza ilçesinde bir evde çıkan yangında büyük çapta maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Emiruşağı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, B.K.'ya ait olan evde henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çıkan yangın kısa süre içerisinde büyürken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye sevk edildi. Mahalle sakinlerinin de müdahale ettiği yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü. Tamamen yanan ev, kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Son dakika haberi! Tomarza'daki yangında ev kullanılamaz hale geldi
Son dakika haberi! Tomarza'daki yangında ev kullanılamaz hale geldi
Son dakika haberi! Tomarza'daki yangında ev kullanılamaz hale geldi
Son dakika haberi! Tomarza'daki yangında ev kullanılamaz hale geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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