Son dakika haberi | Tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü
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Son dakika haberi | Tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü

Son dakika haberi | Tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü
Demirören Haber Ajansı / Kadir Güneş - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre GAZİANTEP'te oğlu tarafından bıçaklanan Suriye uyruklu Ali Hamed (58) 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

GAZİANTEP'te oğlu tarafından bıçaklanan Suriye uyruklu Ali Hamed (58) 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Polis olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, 26 Temmuz günü akşam saatlerinde Karacaahmet Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu Muhammed Hamed ile babası Ali Hamed arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Muhammed Hamed, mutfaktan aldığı bıçakla babasını bıçakladı. Komşularının ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ali Hamed, yapılan ilk müdahalenin ardından Doktor Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanenin yoğun bakımında 9 gündür tedavi gören Ali Hamed, sabaha karşı kurtarılamadı. Ali Hamed'in cenazesi Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.Bu arada babasının ölümüne yol açtıktan sonra kaçan şüphelinin yakalanması ile ilgili soruşturma devam ediyor.


Son dakika haberi | Tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü
Son dakika haberi | Tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir Güneş

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