Son dakika haberi... Takla atan otomobilin sürücüsü öldü

TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde kontrolden çakıp takla atan otomobilin sürücüsü Muzaffer Sevencan (27), hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde Saray ilçesi Çukurtyurt Mahallesi'nin Yeniköy mevkisinde meydana geldi. Muzaffer Sevencan yönetimindeki 59 TS 759 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla atarak akaryakıt istasyonuna devrildi. İstasyon çalışanının ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Sevencan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.Muzaffer Sevencan'ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Saray Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Otomobil ise çekiciyle bölgeden götürüldü.

Demirören Haber Ajansı / Şenol Aksoy - Son Dakika Haberleri

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