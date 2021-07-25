Son dakika haberi | Süt kamyonuyla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
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Son dakika haberi | Süt kamyonuyla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Son dakika haberi | Süt kamyonuyla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Demirören Haber Ajansı / Uğur Çakmak - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... MANİSA'nın Selendi ilçesinde, süt toplama kamyonuyla çarpışan motosikletin kasksız sürücüsü Oktay Acun (31), yaşamını yitirdi.

MANİSA'nın Selendi ilçesinde, süt toplama kamyonuyla çarpışan motosikletin kasksız sürücüsü Oktay Acun (31), yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 08.00 sıralarında, kırsal Karabeyler Mahallesi'nde meydana geldi. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nde otobüs şoförü olarak çalışan 3 çocuk babası Oktay Acun, 64 SE 485 plakalı motosikletiyle Karabeyler Mahallesi'ndeki evinden Selendi'ye işe gitmek üzere yola çıktı. Karaimamlar Sokak yakınlarına geldiğinde Acun yönetimindeki motosiklet, karşı yönden gelen Fatih Utangan (34) yönetimindeki 45 U 2375 plakalı, kasasındaki tankla köylerden süt toplanan kamyonla çarpıştı. Kazada, kasksız motosiklet sürücüsü Acun, yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Selendi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Acun, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Acı haberi alıp hastaneye gelen Acun'un yakınları sinir krizi geçirdi.Kazanın ardından kamyon şoförü Fatih Utangan, jandarma tarafından gözaltına aldı.


Son dakika haberi | Süt kamyonuyla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Son dakika haberi | Süt kamyonuyla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Son dakika haberi | Süt kamyonuyla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Son dakika haberi | Süt kamyonuyla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Son dakika haberi | Süt kamyonuyla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Son dakika haberi | Süt kamyonuyla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Uğur Çakmak

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