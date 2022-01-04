Son dakika haberleri: Susurluk davası hükümlüsünün öldüğü cinayet; 1 şüpheli adliyeye sevk edildi

KADIKÖY'de ünlü restoranda, Susurluk davası sanıklarından eski Özel Harekat Polisi Ziya Bandırmalıoğlu ve Emekli Polis Şahin Aslan'ın hayatını kaybettiği çatışmanın şüphelilerinden Mehmet Çakır, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Kadıköy Kalamış'ta faaliyet gösteren ünlü bir restoranda çıkan silahlı kavgada, Susurluk davası sanıklarından eski Özel Harekat Polisi Ziya Bandırmalıoğlu ve Emekli Polis Şahin Aslan hayatını kaybetmiş, 4 kişi de yaralanmıştı. Soruşturma kapsamında, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çatışmada yaralanan ve tedavisi tamamlanan şüphelilerinden Mehmet Çakır, gözaltına alındı. Şüpheli, polisteki ifade işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.