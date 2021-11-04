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Son dakika 3. sayfa: Sarayburnu'nda demirleyen ABD savaş gemisi Karadeniz'e açıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika 3. sayfa: Sarayburnu'nda demirleyen ABD savaş gemisi Karadeniz'e açıldı

Son dakika haberler: Sarayburnu'nda demirleyen ABD savaş gemisi Karadeniz'e açıldı Sarayburnu'nda 3 gündür demirleyen ABD donanmasına ait LCC-20 borda numaralı 'USS Mount Whitney' adlı savaş gemisi Karadeniz'e açıldı.

Sarayburnu'nda demirleyen ABD savaş gemisi Karadeniz'e açıldı

İSTANBUL - Sarayburnu'nda 3 gündür demirleyen ABD donanmasına ait LCC-20 borda numaralı 'USS Mount Whitney' adlı savaş gemisi Karadeniz'e açıldı.

ABD Donanmasının 6. Filosuna ait LCC 20 Borda numaralı 'USS Mount Whitney' isimli komuta kontrol gemisi 3 gün önce Sarayburnu'nda demirlemişti.

Savaş gemisi sabah saatlerinde Sarayburnu'ndan hareket ederek İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Yaklaşık 1,5 saat içerisinde boğazdan geçişini tamamlayan 188 metre uzunluğundaki gemi, Yavuz Sultan Selim köprüsünden geçerek Karadeniz'e doğru yol aldı.

İhlas Haber Ajansı / Hasan Zahid Ezim - Son Dakika Haberleri
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