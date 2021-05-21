Samsun'da 2 kişinin öldüğü silahlı kavga kamerada
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Samsun'da 2 kişinin öldüğü silahlı kavga kamerada

Demirören Haber Ajansı / Mehmet Emin Coşkundere - Haberler | Güncel

kayınbirader arasında çıkan, 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

kayınbirader arasında çıkan, 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, tarafların yerde yaralı halde yatarken de birbirlerine tabancayla ateş ettikleri yer aldı.

Çarşamba ilçesine bağlı Kirazlıkçay Mahallesi'nde önceki gece saat 22.00 sıralarında para meselesi nedeniyle husumetli olan Serhat Sarıoğlu (23) ile kayınbiraderi Murat Yüksel (31) sokakta karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirine tabanca ile ateş etti. Kavgada Serhat ile babası Şakir Sarıoğlu (50) ve Murat Yüksel yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Serhat Sarıoğlu ve Murat Yüksel, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Şakir Sarıoğlu'nun ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.

YARALI HALDE BİRBİRLERİNE ATEŞ ETMİŞLER

Bu arada kavganın çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdığı ortaya çıktı. Görüntülerde; Şakir Sarıoğlu'nun, Murat Yüksel'i tutmaya çalıştığı, oğlu Serhat Sarıoğlu'nun da silahla ateş ettiği, yere düşen Murat Yüksel'in ise tabancasıyla karşılık verip, baba ve oğlunu yaraladığı görülüyor. Görüntülerde ayrıca tarafların, yerde yaralı halde yatarken de birbirlerine ateş ettikleri yer aldı.


Samsun'da 2 kişinin öldüğü silahlı kavga kamerada
Samsun'da 2 kişinin öldüğü silahlı kavga kamerada
Samsun'da 2 kişinin öldüğü silahlı kavga kamerada
Samsun'da 2 kişinin öldüğü silahlı kavga kamerada
Samsun'da 2 kişinin öldüğü silahlı kavga kamerada
Samsun'da 2 kişinin öldüğü silahlı kavga kamerada
Samsun'da 2 kişinin öldüğü silahlı kavga kamerada
Samsun'da 2 kişinin öldüğü silahlı kavga kamerada
Samsun'da 2 kişinin öldüğü silahlı kavga kamerada
Samsun'da 2 kişinin öldüğü silahlı kavga kamerada
Samsun'da 2 kişinin öldüğü silahlı kavga kamerada
Samsun'da 2 kişinin öldüğü silahlı kavga kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Emin Coşkundere

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