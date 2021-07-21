Meteoroloji'den Rize'ye heyelan uyarısı! Gün içinde sağanak yağışlar etkili olacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Meteoroloji'den Rize'ye heyelan uyarısı! Gün içinde sağanak yağışlar etkili olacak

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Geçen hafta Rize'de meydana gelen sel ve heyelan nedeniyle şehir felaketi yaşadı. 6 kişinin hayatını kaybettiği şehirle ilgili Meteoroloji'den korkutan bir uyarı geldi. Yapılan uyarıda bugün sel, su baskını ve heyelanlara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

Rize'de geçtiğimiz hafta meydana gelen sel ve heyelan felaketinde 6 kişinin hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı. 236 binanın hasar gördüğü felakette kayıp olan 2 vatandaş ise halen aranıyor.

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI YAPILIYOR

Heyelan sonucu yamaçlarda çok sayıda evin askıda kaldığı kentte, hasar tespit çalışmaları sürüyor. Selde kaybolan 2 kişi ise dere yataklarında aranıyor. Öte yandan heyelanın ve selin yaşandığı anlar kameralara yansıdı.

METEOROLOJİ'DEN KORKUTAN UYARI

Henüz önceki felaketin izlerini saramayan Rize için Meteoroloji'den korkutan uyardı geldi. Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada Rize'de bugün sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtildi. Açıklamada, "Yağışların yerel ve çok kuvvetli ve yer yer şiddeti metrekareye 70 ila 100 kilogram arasında olması beklendiğinden oluşması muhtemel sel, su baskını ve heyelanlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı" denildi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Meteoroloji'den Rize'ye heyelan uyarısı! Gün içinde sağanak yağışlar etkili olacak

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Çin'deki sel nedeniyle en az 12 kişi hayatını kaybetti
Çin'deki sel nedeniyle en az 12 kişi hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Mustafa Şentop Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Düm Tek Tek Hülya Avşar Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Aytaç Kara Mesut Özil Metin Oktay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Meteoroloji'den Rize'ye heyelan uyarısı! Gün içinde sağanak yağışlar etkili olacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.7.2021 12:16:22. #1.15#

title