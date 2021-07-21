Meteoroloji'den Rize'ye heyelan uyarısı! Gün içinde sağanak yağışlar etkili olacak

Geçen hafta Rize'de meydana gelen sel ve heyelan nedeniyle şehir felaketi yaşadı. 6 kişinin hayatını kaybettiği şehirle ilgili Meteoroloji'den korkutan bir uyarı geldi. Yapılan uyarıda bugün sel, su baskını ve heyelanlara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

Rize'de geçtiğimiz hafta meydana gelen sel ve heyelan felaketinde 6 kişinin hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı. 236 binanın hasar gördüğü felakette kayıp olan 2 vatandaş ise halen aranıyor.

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI YAPILIYOR

Heyelan sonucu yamaçlarda çok sayıda evin askıda kaldığı kentte, hasar tespit çalışmaları sürüyor. Selde kaybolan 2 kişi ise dere yataklarında aranıyor. Öte yandan heyelanın ve selin yaşandığı anlar kameralara yansıdı.

METEOROLOJİ'DEN KORKUTAN UYARI

Henüz önceki felaketin izlerini saramayan Rize için Meteoroloji'den korkutan uyardı geldi. Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada Rize'de bugün sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtildi. Açıklamada, "Yağışların yerel ve çok kuvvetli ve yer yer şiddeti metrekareye 70 ila 100 kilogram arasında olması beklendiğinden oluşması muhtemel sel, su baskını ve heyelanlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı