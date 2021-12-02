Son dakika haberi: Pandemide artan estetik kaygılar erkekleri de operasyonlara yöneltti

Pandemide çokça alınan kilolar, depresyona kapı araladı. Estetik operasyonların sadece güzelleştirici ya da gençleştirici değil, ruhsal sağlığını iyileştirici etkisi de olduğuna dikkat çeken Etiler Esthetique Merkezi ve Özel Etiler Hastanesi Medikal Direktörü Prof. Dr. Alper Çelik, "Pandemide vücudumuz, özellikle karın, alt göbek ve bel bölgesini çok seven inatçı yağların saldırısına uğradı. Artan estetik kaygılar, yaş ve cinsiyet ayırt etmeksizin her kesim için estetik operasyonlara kapı araladı. Artık kadınlar kadar erkekler de ve yaşlılar kadar gençler de estetik operasyonlara yöneliyor" dedi.

Pandemide düzensiz beslenme ve hareketsizlik sebebiyle alınan kilolar, liposuction operasyonlarına talebi artırdı. Yapılan araştırmalara göre, 2021'de 1,4 milyar dolara ulaşan küresel liposuction cerrahisi pazarının, yıllık yüzde 6,19 bütünleşik büyüme hızıyla 2026'da 1,9 milyar dolara yükseleceği öngörülüyor. Pandemide alınan kiloların vücudumuzun özellikle karın, alt göbek ve bel bölgelerinde deformasyonlara neden olduğunu belirten Etiler Esthetique Merkezi ve Özel Etiler Hastanesi Medikal Direktörü Prof. Dr. Alper Çelik, "Küresel salgın hepimizi evlerimize kapatırken vücut kusurlarımızla da baş başa bıraktı. Alınan kilolar da cabası… Artan estetik kaygılar, yaş ve cinsiyet ayırt etmeksizin her kesim için estetik operasyonlara kapı araladı. Artık kadınlar kadar erkekler de ve yaşlılar kadar gençler de estetik operasyonlara yöneliyor. Çünkü estetik kaygıların yaratabileceği depresyondan kaçınmak istiyor" dedi.

ESTETİK OPERASYONLAR RUHSAL SAĞLIĞI İYİLEŞTİRİCİ GÜCE SAHİP

Pandemide fiziksel sağlığa dair artan kaygıların, vücudumuzda oluşan deformasyonlar nedeniyle estetik kaygılarla birleşerek ruh sağlığımızı da etkisi altına aldığına değinen Prof. Dr. Alper Çelik, "Fiziksel sağlığımız için vücudumuzun bağışıklığını güçlendirmek ne kadar önemliyse, ruhsal sağlığımız açısından da vücudumuzla barışık olmamız o kadar önemli. Estetik operasyonların sadece güzelleştirici ya da gençleştirici değil, ruhsal sağlığımızı iyileştirici bir gücü bulunuyor" diye konuştu.

HASTA MEMNUNİYETİ VE KISA SÜREN İYİLEŞME SÜRECİ BAŞARI KRİTERİ

Liposuctionın bir kilo verme işlemi olmadığına, vücudun farklı bölgelerinde biriken inatçı yağların anestezi altında alınarak deformasyonların giderilmesini sağladığına dikkat çeken Prof. Dr. Alper Çelik, "Bir estetik operasyonu başarıya ulaştıran 2 kriter bulunuyor. Bunlardan biri kısa sürede iyileşme sağlanması, diğeri de hasta memnuniyeti. Estetik kaygılarla bize başvuran hastalarımızın gerekli sağlık kontrollerini tamamladıktan sonra liposuction yapılacak bölgeleri belirliyoruz. Hastalarımız, liposuction ameliyatının ardından evlerine dönerek kısa süreli bir istirahat döneminin ardından yeniden sosyal hayatlarına geri dönebiliyor" dedi.

KİLO KONTROLÜ İÇİN SAĞLIKLI BESLENME VE DÜZENLİ EGZERSİZ ŞART

Estetik Plastik Cerrahi alanında uzmanlaşmış dört plastik cerrahi doktorunun hastalarına hizmet verdiğini söyleyen Etiler Esthetique Merkezi ve Özel Etiler Hastanesi Medikal Direktörü Prof. Dr. Alper Çelik, "Uzmanlar tarafından dikkatle yapılmadığı takdirde, liposuction operasyonunun uygulandığı bölgede yeniden yağ hücreleri oluşabilir. Liposuction, yapıldığı bölgedeki yağ hücrelerini büyük oranda azaltır ancak düzensiz beslenmeye devam edilirse bu bölgelerde yeniden yağlanma oluşabilir. Bu nedenle operasyonun ardından sağlıklı beslenme alışkanlığı kazanmak ve düzenli egzersiz yapmak kilo kontrolü için önemli. Neticede liposuction bir kilo verme işlemi değil, vücut şekillendirme ameliyatıdır" ifadelerini kullandı.