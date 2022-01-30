Son dakika haberi | Pakistan'da bir rahip silahlı saldırıda hayatını kaybetti - Haberler
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Son dakika haberi | Pakistan'da bir rahip silahlı saldırıda hayatını kaybetti

AA, Emel Öz - Güncel
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Son dakika haberi | Pakistan'da bir rahip silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Bir son dakika haberine göre Pakistan'ın kuzeyinde bir rahip uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirirken, bir diğeri yaralandı.

Pakistan'ın kuzeyinde bir rahip uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirirken, bir diğeri yaralandı.

Polis yetkilileri, saldırganların, Peşaver kentinde 3 rahibin bulunduğu otomobile silahlı saldırı düzenlediğini bildirdi.

Saldırıda 75 yaşındaki rahip William Siraj'ın hayatını kaybettiğini belirten yetkililer, otomobildeki diğer iki rahipten birinin yaralandığını, diğerinin durumunun iyi olduğunu kaydetti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AA / Emel Öz - Güncel

Pakistan, Saldırı, Polis, Güncel, Haber

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