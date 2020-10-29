Son dakika haberi! Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri kapsamında koleksiyoner Mehmet Çebi ödüle layık görüldü, vefa ödülünün de Necmeddin Okyay'a verilmesi kararlaştırıldı.
29.10.2020 21:23 | Son Güncelleme: 29.10.2020 21:26
Edinilen son dakika gelişmesine göre Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri kapsamında koleksiyoner Mehmet Çebi ödüle layık görüldü, vefa ödülünün de Necmeddin Okyay'a verilmesi kararlaştırıldı.
Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri kapsamında koleksiyoner Mehmet Çebi ödüle layık görüldü, vefa ödülünün de Necmeddin Okyay'a verilmesi kararlaştırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş