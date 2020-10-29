Son dakika haberi! Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri kapsamında koleksiyoner Mehmet Çebi ödüle layık görüldü, vefa ödülünün de Necmeddin Okyay'a verilmesi kararlaştırıldı.

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri kapsamında koleksiyoner Mehmet Çebi ödüle layık görüldü, vefa ödülünün de Necmeddin Okyay'a verilmesi kararlaştırıldı.