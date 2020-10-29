Son dakika haberi! Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri kapsamında koleksiyoner Mehmet Çebi ödüle layık görüldü, vefa ödülünün de Necmeddin Okyay'a verilmesi kararlaştırıldı.
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Türkiye Cumhuriyeti 97 yaşında! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun

Son dakika haberi! Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri kapsamında koleksiyoner Mehmet Çebi ödüle layık görüldü, vefa ödülünün de Necmeddin Okyay'a verilmesi kararlaştırıldı.

29.10.2020 21:23 | Son Güncelleme: 29.10.2020 21:26
Son dakika haberi! Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri kapsamında koleksiyoner Mehmet Çebi ödüle layık görüldü, vefa ödülünün de Necmeddin Okyay'a verilmesi kararlaştırıldı.

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri kapsamında koleksiyoner Mehmet Çebi ödüle layık görüldü, vefa ödülünün de Necmeddin Okyay'a verilmesi kararlaştırıldı.

Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri kapsamında koleksiyoner Mehmet Çebi ödüle layık görüldü, vefa ödülünün de Necmeddin Okyay'a verilmesi kararlaştırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş

Manşet

Haberler

Politika

Son Dakika Haberleri

Son dakika haberi! Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri kapsamında koleksiyoner Mehmet Çebi ödüle layık görüldü, vefa ödülünün de Necmeddin Okyay'a verilmesi kararlaştırıldı. - Haber2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne, edebiyat alanında İbrahim Tenekeci, sinema alanında Derviş Zaim layık bulundu. - Haber2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'nün müzik alanında Özdemir Erdoğan'a verilmesi kararlaştırıldı. - HaberAK Parti'li Dağ'dan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'in eşinin paylaşımına tepki Açıklaması - Haber2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne, kültür tarihi alanında Sadettin Ökten, sosyal bilimler alanında İsmail Kara layık görüldü. - HaberErdoğan'dan Putin'e Dağlık Karabağ teklifi: Bu sorunu Türkiye ve Rusya'nın kuracağı müzakere masasında çözelim - HaberSon dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk milletinin istiklal mücadelesi bitmeyecek" - HaberMuharrem İnce, partisi CHP'ye yüklendi: Her gün yeni bir skandal duyuyoruz - HaberSon dakika haberi | AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Fransa'daki terör saldırısını kınadı Açıklaması - HaberSon dakika haberleri! Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı, Bolu'daki afetzedeleri ziyaret etti - HaberSon dakika! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Fransa'nın Nice şehrindeki terör saldırısını kınadı Açıklaması - HaberSon Dakika: İYİ Parti milletvekili Ümit Özdağ, FETÖ sözleri nedeniyle disipline sevk edildi - HaberKanada'nın silah ambargosu sonrası SİHA'lar için harekete mi geçildi? Bayraktar'dan dikkat çeken paylaşım - Ekonomi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem İlham Aliyev Osman Durmuş Abdülhamit Gül Fahrettin Koca Bekir Pakdemirli
Magazin Sevim Emre Türkan Şoray Burak Özçivit Birkan Sokullu
Spor Babel Falcao Ali Koç Okan Buruk Eddie Newton
Daha Fazla İslam Fransa Saldırı Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri kapsamında koleksiyoner Mehmet Çebi ödüle layık görüldü, vefa ödülünün de Necmeddin Okyay'a verilmesi kararlaştırıldı. - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.10.2020 21:27:20. #1.14#
title