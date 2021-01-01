Son dakika haberi | Koronavirüsün heykelini yaptı
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Son dakika haberi | Koronavirüsün heykelini yaptı

01.01.2021 08:36 | Son Güncelleme: 01.01.2021 08:40
Son dakika haberi | Koronavirüsün heykelini yaptı

Son dakika haberlerine göre HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde mozaik ve heykel sanatçısı Mervan Altınorak (50), koronavirüse dikkat çekmek için hurda atıkları ile 'koronavirüs heykeli' yaptı.

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde mozaik ve heykel sanatçısı Mervan Altınorak (50), koronavirüse dikkat çekmek için hurda atıkları ile 'koronavirüs heykeli' yaptı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ile ilgili alınan önlemler devam ederken, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan mozaik ve heykel sanatçısı Mervan Altınorak, hurda atıklar ile koronavirüs heykeli yaptı. Yaklaşık bir ayda tamamlanan heykeli yapma amacının koronavirüs salgınına dikkat çekmek olduğunu söyleyen Altınorak, "Pandemi sürecine ve alınan önlemlere katkı olması amacıyla koronavirüs heykeli yaptım. Temennimiz pandemi sürecinin bir an önce sona ermesidir. Mesajım ise bu heykeli görenlere maske, mesafe ve temizlik kurallarını hatırlatmaktır" dedi. Altınorak, yaklaşık bir ay süren heykelin yapımında sac, bilye ile yaklaşık 250 otomobil ve motosiklet supabı kullandığını belirtti.


Son dakika haberi | Koronavirüsün heykelini yaptı
Son dakika haberi | Koronavirüsün heykelini yaptı
Son dakika haberi | Koronavirüsün heykelini yaptı
Son dakika haberi | Koronavirüsün heykelini yaptı
Son dakika haberi | Koronavirüsün heykelini yaptı
Son dakika haberi | Koronavirüsün heykelini yaptı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat DERVİŞOĞLU

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