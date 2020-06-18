Son dakika haberi! KONYA Eve almayan halasını başından vuran yeğen, saklandığı mısır tarlasında yakalandı
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Son dakika haberi! KONYA Eve almayan halasını başından vuran yeğen, saklandığı mısır tarlasında yakalandı

Gelen son dakika haberine göre Eve almayan halasını başından vuran yeğen, saklandığı mısır tarlasında yakalandıKONYA'da husumetli olduğu ve kendisini eve almadğını ileri sürdüğü halası Döndü Gülağacı'nı (47) tüfekle başından vurarak ağır yaralayan Haydar Gülağacı (19) olay yerinden 5 kilometre uzaklıktaki mısır...

18.06.2020 11:29 | Son Güncelleme: 18.06.2020 11:38

Eve almayan halasını başından vuran yeğen, saklandığı mısır tarlasında yakalandı

KONYA'da husumetli olduğu ve kendisini eve almadğını ileri sürdüğü halası Döndü Gülağacı'nı (47) tüfekle başından vurarak ağır yaralayan Haydar Gülağacı (19) olay yerinden 5 kilometre uzaklıktaki mısır tarlasında kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, dün saat 14.30 sıralarında, Meram ilçesi Ali Ulvi Kurucu Mahallesi 17102 Sokak üzerindeki evde meydana geldi. İddiaya göre Haydar Gülağacı daha önceden aralarında husumet bulunan halası Döndü Gülağacı'nın evine gitti. İddiaya göre hala, yeğenini eve almadı. Haydar Gülağacı da evin penceresinden dışarı bakan halasına, yanında götürdüğü tüfekle ateş açtı. Gülağacı, başından vuralarak, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Döndü Gülağacı, ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Yoğun bakımda tedavisi devem eden Gülağacı'nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

MISIR TARLASINDA YAKALANDI

Olay sonrası soruşturma başlatan Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin gidebileceği adresleri araştırdı. Polis, çevrede araştırma yaparken şüphelinin olay yerinden 5 kilometre uzaklıktta bulunan mısır tarlasında gizlendiğini belirledi. Polis, yaşanan kovalamaca sonucu Haydar Gülağacı'nı yakalayarak gözaltına aldı. Gülağacı'nın suç aleti tüfeği de bir köpek yuvasına sakladığı öğrenildi. Haydar Gülağacı'nın emniyetteki sorgusunun ardından 'kasten adam öldürmeye teşebbüs'suçundan bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Son dakika haberi! KONYA Eve almayan halasını başından vuran yeğen, saklandığı mısır tarlasında yakalandı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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