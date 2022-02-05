Son dakika haberi! Kiev'de sivillere askeri eğitim - Haberler
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Son dakika haberi! Kiev'de sivillere askeri eğitim

AA, Lokman Akkaya - Güncel
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Son dakika gelişmesine göre Rusya yanlısı ayrılıkçılar ve Ukrayna ordusu arasındaki temas hattında bekleyiş sürerken, Kiev'de Ukrayna ordusu yedek birliklerince sivil halka savaş durumuna karşı bölgesel savunma eğitimi düzenlendi.

Rusya yanlısı ayrılıkçılar ve Ukrayna ordusu arasındaki temas hattında bekleyiş sürerken, Kiev'de Ukrayna ordusu yedek birliklerince sivil halka savaş durumuna karşı bölgesel savunma eğitimi düzenlendi.

Son dakika haberi! Kiev'de sivillere askeri eğitim

Son dakika haberi! Kiev'de sivillere askeri eğitim

Son dakika haberi! Kiev'de sivillere askeri eğitim

AA / Lokman Akkaya - Güncel

Ukrayna, Savaş, Rusya, Kiev, Güncel, Haber

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