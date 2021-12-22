Son dakika 3. sayfa: Susurluk hükümlüsü eski özel harekatçı Ziya Bandırmalıoğlu'nun öldürüldüğü silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
Son dakika haberi: Susurluk hükümlüsü eski özel harekatçı Ziya Bandırmalıoğlu'nun öldürüldüğü silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı Kadıköy'de Susurluk hükümlüsü eski özel harekatçı Ziya Bandırmalıoğlu ve emekli polis Şahin Aslan'ın öldürüldüğü silahlı kavganın güvenlik kamerası...
KADIKÖY, İSTANBUL (İHA) - Susurluk hükümlüsü eski özel harekatçı Ziya Bandırmalıoğlu'nun öldürüldüğü silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
İSTANBUL - Kadıköy'de Susurluk hükümlüsü eski özel harekatçı Ziya Bandırmalıoğlu ve emekli polis Şahin Aslan'ın öldürüldüğü silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.