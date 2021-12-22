Son dakika 3. sayfa: Susurluk hükümlüsü eski özel harekatçı Ziya Bandırmalıoğlu'nun öldürüldüğü silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı - Haberler
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Son dakika 3. sayfa: Susurluk hükümlüsü eski özel harekatçı Ziya Bandırmalıoğlu'nun öldürüldüğü silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi: Susurluk hükümlüsü eski özel harekatçı Ziya Bandırmalıoğlu'nun öldürüldüğü silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı Kadıköy'de Susurluk hükümlüsü eski özel harekatçı Ziya Bandırmalıoğlu ve emekli polis Şahin Aslan'ın öldürüldüğü silahlı kavganın güvenlik kamerası...

KADIKÖY, İSTANBUL (İHA) - Susurluk hükümlüsü eski özel harekatçı Ziya Bandırmalıoğlu'nun öldürüldüğü silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

İSTANBUL - Kadıköy'de Susurluk hükümlüsü eski özel harekatçı Ziya Bandırmalıoğlu ve emekli polis Şahin Aslan'ın öldürüldüğü silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Son dakika 3. sayfa: Susurluk hükümlüsü eski özel harekatçı Ziya Bandırmalıoğlu'nun öldürüldüğü silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Son dakika 3. sayfa: Susurluk hükümlüsü eski özel harekatçı Ziya Bandırmalıoğlu'nun öldürüldüğü silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Son dakika 3. sayfa: Susurluk hükümlüsü eski özel harekatçı Ziya Bandırmalıoğlu'nun öldürüldüğü silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

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 Susurluk hükümlüsü eski özel harekatçı Ziya Bandırmalıoğlu ve eski polis Şahin Aslan silahlı saldırıda öldürüldü

Susurluk hükümlüsü eski özel harekatçı Ziya Bandırmalıoğlu ve eski polis Şahin Aslan silahlı saldırıda öldürüldü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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