Son dakika haberi | Havza Muhtarları Derneğinden "Mutluluğa Kur?un Sıkma, Geleceği Karartma" uygulamasına destek
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Son dakika haberi | Havza Muhtarları Derneğinden "Mutluluğa Kur?un Sıkma, Geleceği Karartma" uygulamasına destek

Son dakika haberi | Havza Muhtarları Derneğinden 'Mutluluğa Kur?un Sıkma, Geleceği Karartma' uygulamasına destek
Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Havza Muhtarları Derneği, düğünlerde silah atılmasının önüne geçilmesi için İçişler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Mutluluğa Kur?un Sıkma, Geleceği Karartma" uygulamasına destek veriyor.

Havza Muhtarları Derneği, düğünlerde silah atılmasının önüne geçilmesi için İçişler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Mutluluğa Kur?un Sıkma, Geleceği Karartma" uygulamasına destek veriyor.

Havza Muhtarları Derneği Başkanı Ahmet Çavdar, AA muhabirine, kısıtlamalarının kalkması ve yaz aylarının başlamasıyla düğün sayılarında artış yaşandığını söyledi.

Kırsal mahallelerde hasadın tamamlanmasıyla düğün sayılarında daha da artış yaşanacağını belirten Çavdar, "İçişleri Bakanlığımız tarafından düğünlerde silah atılmaması için bir dizi tedbir alındı. Halkımızın can ve mal güvenliği açısından bu tedbirlere uymaları gerekli." dedi.

Bu kapsamda düğün, nişan, kına gibi etkinliklerde silah kullanılmayacağına dair organizasyon sahiplerinden taahhütname alındığını, farkındalık afişlerinin organizasyon yerlerine asılmasının zorunlu hale getirildiğini anlatan Çavdar, "Mutluluğa Kur?un Sıkma, Geleceği Karartma" yazılı afişler, davetlilerin görebileceği şeklide alanlara asılacak. Havza Muhtarları Derneği olarak İçişleri Bakanlığımız, Valiliğimiz ve Kaymakamlığımız tarafından sıkı sıkı takip edilen düğünlerde silah atma olayını bitirmek için başlatılan çalışmalara destek olmak adına pankartları bastırdık ve bütün muhtarlarımıza dağıtıyoruz." ifadelerini kullandı.

Düğünlerde silah atılmasının önüne geçilmesi için muhtarlara önemli görevlerin düştüğünü vurgulayan Çavdar, "Muhtarlarımız bölgelerinde havaya ate? açıldığını öğrendikleri anda kolluk birimlerine ihbarda bulunma yükümlülüklerini yerine getirecek. Genç çiftlerimizin, çocuklarımızın en mutlu günlerinin en kötü günlerden birisi haline gelmemesi için tüm halkımızın duyarlı olmaya davet ediyorum." diye konuştu.

Son dakika haberi | Havza Muhtarları Derneğinden 'Mutluluğa Kur?un Sıkma, Geleceği Karartma' uygulamasına destek

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu

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Son dakika haberi | Havza Muhtarları Derneğinden "Mutluluğa Kur?un Sıkma, Geleceği Karartma" uygulamasına destek - Haberler
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