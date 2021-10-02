Son dakika haber! KUŞADASI'NDA YAVRU KÖPEKLERİN ZEHİRLE ÖLDÜRÜLMESİNE TEPKİ - Haberler
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Son dakika haber! KUŞADASI'NDA YAVRU KÖPEKLERİN ZEHİRLE ÖLDÜRÜLMESİNE TEPKİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, 'çoban melezi' cinsi 3 aylık 4 sokak köpeğinin zehir verilerel öldürülüp, 1'inin baş kısmına kadar da derisinin yüzülmesine tepkiler sürüyor.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, 'çoban melezi' cinsi 3 aylık 4 sokak köpeğinin zehir verilerel öldürülüp, 1'inin baş kısmına kadar da derisinin yüzülmesine tepkiler sürüyor. Ege Hayvanları Koruma Derneği Kuşadası Şube Başkanı İskender Avcı, "Bunu yapanlar insan olamaz. Yasalar caydırıcı olmadığı için bu tür suçlar rahatlıkla işlenebiliyor" dedi.

Kadınlar Denizi Mahallesi Kemer Caddesi'ndeki Nuri Küçükbayram Parkı çevresinde, dün sabah 3 aylık olan 4 sokak köpeği ölü bulundu. İhbar üzerine bölgeye Kuşadası Belediyesi'ne ait hayvan ambulansı olan 'Haybulans' ekipleri sevk edildi. Köpek ölüleri, ekiplerce Kuşadası Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü. Burada veteriner tarafından yapılan ilk incelemede köpeklerden 4'ünün önce zehirlendiği ardından 1'inin derisinin baş kısmına kadar da yüzüldüğü belirlendi. Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü, soruşturma başlatırken, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel de yaptığı açıklamada sorumluların adalet önünde hesap vermesi için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

'BUNU YAPANLAR İNSAN OLAMAZ'

Yavru köpeklerin öldürülmesi, hayvanseverlerin tepkisine neden oldu. Tepkiler sürerken Ege Hayvanları Koruma Derneği Kuşadası Şube Başkanı İskender Avcı, "Kuşadası gibi bir turizm ilçesinde böyle bir vahşetin yaşanmasına inanamıyorum. Bunu yapanlar insan olamaz. Yasalar caydırıcı olmadığı için bu tür suçlar rahatlıkla işlenebiliyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da bir hayvansever. Bu nedenle olayın üzerinde hassasiyetle duracağından eminim" dedi.

'1 HAFTA ÖNCE DE ŞİDDET UYGULANMIŞ'

Ege Hayvan Hakları Federasyonu Kuşadası temsilcisi Neslihan Abacı da "Olayın meydana geldiği bölgede 1 hafta önce sokak hayvanlarına şiddet uygulandığı yönünde duyumlar almıştık. Dün itibarıyla da 4 yavru köpeğimiz vahşice öldürüldü. Emniyet güçleri ile belediye yetkilileri olayı aydınlatmak için titizlikle çalışıyor" diye konuştu.

'ELLERİMİZLE BESLİYORDUK'

Kemer Caddesi'nde oturan hayvansever Kadriye Bıkkan (59) ise "Her gün Nuri Küçükbayram Parkı'na torunumla gidip, yavru köpekleri sevdikten sonra ellerimizle beslerdik. Vahşice öldürüldüklerine hala inanamıyorum. Çok üzgünüm. Bunu yapanları kınıyorum" dedi.

Son dakika haber! KUŞADASI'NDA YAVRU KÖPEKLERİN ZEHİRLE ÖLDÜRÜLMESİNE TEPKİ

Son dakika haber! KUŞADASI'NDA YAVRU KÖPEKLERİN ZEHİRLE ÖLDÜRÜLMESİNE TEPKİ

Son dakika haber! KUŞADASI'NDA YAVRU KÖPEKLERİN ZEHİRLE ÖLDÜRÜLMESİNE TEPKİ

Son dakika haber! KUŞADASI'NDA YAVRU KÖPEKLERİN ZEHİRLE ÖLDÜRÜLMESİNE TEPKİ

Son dakika haber! KUŞADASI'NDA YAVRU KÖPEKLERİN ZEHİRLE ÖLDÜRÜLMESİNE TEPKİ

Son dakika haber! KUŞADASI'NDA YAVRU KÖPEKLERİN ZEHİRLE ÖLDÜRÜLMESİNE TEPKİ

Son dakika haber! KUŞADASI'NDA YAVRU KÖPEKLERİN ZEHİRLE ÖLDÜRÜLMESİNE TEPKİ
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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