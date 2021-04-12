Son Dakika | Gözaltındaki emekli amiraller adliyeye sevk edildi
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Son Dakika | Gözaltındaki emekli amiraller adliyeye sevk edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son Dakika | Gözaltındaki emekli amiraller adliyeye sevk edildi

Son dakika haberleri: Yayınladıkları bildiri nedeniyle gözaltına alınan ve ek gözaltı süreleri sona eren emekli 14 amiral, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edildi.

Yayınladıkları bildiri nedeniyle gözaltına alınan ve ek gözaltı süreleri sona eren emekli 14 amiral, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edildi.

Daha önce adliyeye getirilen ve gözaltı süreleri uzatılan 10 amiralin verdiği ifadeler değerlendirilmiş ve Sulh Ceza Hakimliği tarafından ek gözaltı süresi verilmişti. Gözaltı süreleri sona eren 10 amiral ile ifadeleri alınmak için tebliğ edilen 4 amiral de emniyetteki ifadelerinin ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 4 emekli amiralin ise yaş haddinden dolayı gözaltına alınmaksızın ifadeleri alındı.

'Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilişkili yayınladıkları bildiri sonrası bildiride imzası olan 14 emekli amiralden 10'u geçtiğimiz perşembe günü ifadelerini vermiş ve savcılık gözaltı sürelerinin uzatılmasına karar vermişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 104 emekli amiralin hazırlamış olduğu bildiri için "devletin güvenliğine ve anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma" suçlamasıyla soruşturma başlatmıştı. Bildirinin hazırlanmasında ve yayınlanmasında rolü olan 14 şüphelinin 10'u gözaltına alınmasının ardından gözaltı sürelerinin uzatılmasına itiraz eden amiraller, kaçma ve delil karartma şüphelerinin olmadığını beyan etmişti. Sağlık sorunlarını gerekçe gösteren bazı amirallerin serbest bırakılma talepleri de mahkeme tarafından reddedilmişti.

(Engin Yağcı - Yunus Özkan - Mevlüt İşli/İHA)

Son Dakika | Gözaltındaki emekli amiraller adliyeye sevk edildi
Son Dakika | Gözaltındaki emekli amiraller adliyeye sevk edildi
Son Dakika | Gözaltındaki emekli amiraller adliyeye sevk edildi
Son Dakika | Gözaltındaki emekli amiraller adliyeye sevk edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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