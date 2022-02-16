Son Dakika | FALYALI CİNAYETİ; 2 ŞÜPHELİ İÇİN EK GÖZALTI SÜRESİ

HALİL Falyalı'nın öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan Faysal Söylemez ve Cengiz Şener sağlık kontrolünden geçirildi. Faysal Söylemez ve Cengiz Şener ek gözaltı süresi verilmesi için Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.

Kıbrıs'ta işlenen Halil Falyalı cinayeti soruşturmasında Söylemez Kardeşler olarak bilinen suç örgütünün lideri Mustafa Söylemez ile 2 adamı gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında geçtiğimiz cumartesi akşamı da Mustafa Söylemez'in Ağabeyi Faysal Söylemez ve 2 şüpheli daha gözaltına alındı. İstanbul'da gözaltı sayısı 6'ya yükseldi. Gözaltına alınan Faysal Söylemez ve Cengiz Şener Bayrampaşa Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi. Faysal Söylemez ve Cengiz Şener ek gözaltı süresi için Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.