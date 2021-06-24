Gözü dönmüş sapık, evine girdiği 78 yaşındaki kadına tecavüz etti
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Gözü dönmüş sapık, evine girdiği 78 yaşındaki kadına tecavüz etti

Gözü dönmüş sapık, evine girdiği 78 yaşındaki kadına tecavüz etti
Demirören Haber Ajansı / Ferhat Dervişoğlu - Haberler | 3. Sayfa

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde evine girdiği yalnız yaşayan 78 yaşındaki kadına cinsel saldırıda bulunan sapık tutuklandı.

Reyhanlı'da dün sabaha karşı bir erkek, yalnız yaşayan ve ismi açıklanmayan yaşlı kadının evine girdi. Şüpheli, burada kadına cinsel saldırıda bulundu.

KADININ ŞİKAYETİ ÜZERİNE SAPIK TUTUKLANDI

Kadının şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen saldırgan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Reyhanlı Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada şüphelinin tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat Dervişoğlu

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