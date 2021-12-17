Erzurum merkezli uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı - Haberler
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Erzurum merkezli uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı

AA / Yunus Hocaoğlu - Haberler | Güncel

Erzurum merkezli 3 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.

TEKİRDAĞ (AA) - Erzurum merkezli 3 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik Erzurum merkezli İstanbul ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden E.G, R.D, F.A, K.E. ve E.S.K. sevk edildikleri mahkemece tutuklandı, M.B.D, E.A. ve Ö.F.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon kapsamında şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, 14,76 gram metamfetamin, 3,4 gram sentetik kannabinoid, 2 ruhsatsız tabanca, 7 fişek ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 5 bin 895 lira ele geçirildi.

Erzurum merkezli uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı

Erzurum merkezli uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı

Erzurum merkezli uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı

Erzurum merkezli uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı

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AA / Yunus Hocaoğlu - Son Dakika Haberleri

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