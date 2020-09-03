Son dakika haberi... Düşüp, başını kayaya çarpan çoban hayatını kaybetti
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Son dakika haberi... Düşüp, başını kayaya çarpan çoban hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, keçilerini otlatırken dengesini kaybederek kayaların üzerine düşen çoban Ramazan Güngör (60), hayatını kaybetti.

Son dakika haberi... Düşüp, başını kayaya çarpan çoban hayatını kaybetti
03.09.2020 11:47 | Son Güncelleme: 03.09.2020 11:50

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, keçilerini otlatırken dengesini kaybederek kayaların üzerine düşen çoban Ramazan Güngör ((60), hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı Güngören Mahallesi kırsalında meydana geldi. Çobanlık yapan Ramazan Güngör, keçilerini otlatmak için gittiği mezrada dengesini kaybederek, kayalık alana düştü. Bölgedeki diğer çobanlar durumu fark ederek jandarma ve sağlık ekiplerinden yardım istedi. 

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, başını kayaya çarpan Güngör'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Güngör'ün cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaynak: DHA

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