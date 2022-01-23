Son dakika haberi: Dinar'da çocuklar karın keyfini doyasıya yaşadı

Gelen son dakika haberlerine göre Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde kar yağışının ardından kızakları olmadığı için evden tepsi alarak yollara kayak yapan çocuklar karın keyfini çıkarttı.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde kar yağışının ardından kızakları olmadığı için evden tepsi alarak yollara kayak yapan çocuklar karın keyfini çıkarttı.

Konak ve Fatih mahallelerinde yaşayan çocuklar yanlarında getirdikleri poşet, te ya da tepsilerle mahallenin en yüksek noktasına koştu. Onlarca çocuk ellerinde tepsilerle yokuş aşağı kayarak doyasıya eğlendi.

Soğuktan korunmak için çocuklar eldiven, atkı ve berelerini de takmayı ihmal etmedi.