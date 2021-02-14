Son dakika haberi: Cezaevinden çıkan ağabeyinin katili amcasını öldürdü

Son dakika haberi: GÜMÜŞHANE'nin Kelkit ilçesinde Emre Polat, ağabeyi Yusuf Polat'ı öldüren ve hükümlü olarak kaldığı cezaevinden 8 yıl sonra şartlı tahliye edilen amcası Ali Kemal Polat'ı (71) tüfekle ateş ederek öldürdü.

GÜMÜŞHANE'nin Kelkit ilçesinde Emre Polat, ağabeyi Yusuf Polat'ı öldüren ve hükümlü olarak kaldığı cezaevinden 8 yıl sonra şartlı tahliye edilen amcası Ali Kemal Polat'ı (71) tüfekle ateş ederek öldürdü.

Olay, dün akşam saatlerinde Kelkit'e bağlı Salördek köyünde meydana geldi. Emre Polat, 2012 yılında ağabeyi Yusuf Polat'ı öldüren ve hükümlü olarak kaldığı cezaevinden 8 yıl sonra şartlı tahliye edilen amcası Ali Kemal Polat'la karşılaştı. İkili arasında başlayan tartışma büyüdü. Çıkan kavgada Emre Polat, tüfekle öz amcası Ali Kemal Polat'a ateş etti. Vücuduna isabet eden saçmalarla yere yığılan Polat olay yerinde hayatını kaybetti. Emre Polat ise jandarma ekiplerine teslim oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Uğur AYDIN