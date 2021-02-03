Son dakika haberi | Boş sandığı tabancayla Rus ruleti oynarken öldü
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Son dakika haberi | Boş sandığı tabancayla Rus ruleti oynarken öldü

03.02.2021 11:26 | Son Güncelleme: 03.02.2021 11:30
Son dakika haberi | Boş sandığı tabancayla Rus ruleti oynarken öldü

Son dakika gelişmesine göre HATAY'ın Samandağ ilçesinde, evinde arkadaşlarıyla otururken boş zannettiği tabancasıyla Rus ruleti oynadığı iddia edilen Ümit Cila (44) başına isabet eden kurşunla hayatını kaybetti.

HATAY'ın Samandağ ilçesinde, evinde arkadaşlarıyla otururken boş zannettiği tabancasıyla Rus ruleti oynadığı iddia edilen Ümit Cila (44) başına isabet eden kurşunla hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Samandağ ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. 4 çocuk babası Ümit Cila, evine davet ettiği arkadaşlarıyla birlikte oturup sohbet etmeye başladı. Sohbet sırasında evde bulunan kendisine ait tabancayı alan Cila, arkadaşlarına Rus ruleti oynamayı teklif etti. Ardından boş zannettiği silahı başına dayayan Cila, tetiği çekti. Silah ateş alırken, Cila, başına isabet eden kurşunla kanlar içinde yere yığıldı.

Ümit Cila'nın arkadaşları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla bir özel hastaneye kaldırılan Ümit Cila, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. ?Cila'nın arkadaşları ifadelerinin alınması için polis merkezine götürüldü.

Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan Ümit Cila'nın cenazesinin otopsi işlemlerinin ardından bugün Yeni Mahalle Mezarlığı'nda defnedileceği belirtildi. 


Son dakika haberi | Boş sandığı tabancayla Rus ruleti oynarken öldü
Son dakika haberi | Boş sandığı tabancayla Rus ruleti oynarken öldü
Son dakika haberi | Boş sandığı tabancayla Rus ruleti oynarken öldü
Son dakika haberi | Boş sandığı tabancayla Rus ruleti oynarken öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali ARSLAN

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