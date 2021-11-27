Son dakika haberi... Beykoz'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

Beykoz'da yoldan çıkarak ağaca çarpan aracın sürücüsü hayatını kaybetti, araçtaki yolcu ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Ali Birand Caddesi'nde Kavacık yönüne giden Karahan Çağatay Baş (24) yönetimindeki 34 KAC 99 plakalı araç, henüz belirlenemeyen nedenle yoldan çıkarak, yol kenarındaki ağaca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ağaçlık alana giren aracın sürücüsü Baş ile araçta bulunan Görkem Saraç ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve trafik ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan Karahan Çağatay Baş'ın hastanede hayatını kaybettiği, Görkem Saraç'ın ise hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Trafik ekiplerinin olay yerindeki çalışmalarını tamamlamasının ardından kaza yapan araç vinçle alınıp çekiciye yüklenerek götürüldü.

AA / Tansel Parlak - Son Dakika Haberleri

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