Son dakika... AFYONKARAHİSAR'DA 2 ÖLÜMLÜ SİLAHLI KAVGAYA KARIŞAN 3 KİŞİ TUTUKLANDI
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Son dakika... AFYONKARAHİSAR'DA 2 ÖLÜMLÜ SİLAHLI KAVGAYA KARIŞAN 3 KİŞİ TUTUKLANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: AFYONKARAHİSAR'da, Basri Türköz (43) dün husumetli olduğu Ural Kandemir'i, (30) çıkan tartışmada tabancayla vurarak öldürdü.

AFYONKARAHİSAR'da, Basri Türköz (43) dün husumetli olduğu Ural Kandemir'i, (30) çıkan tartışmada tabancayla vurarak öldürdü. Olayı görüp gelen Ural Kandemir'in babası Mustafa Kandemir (56) ise sopayla darbettiği Basri Türköz'ü elinden aldığı tabancayla öldürdü. Olayla ilgili gözaltında bulunan Mustafa Kandemir, diğer oğlu Abdullah Kandemir ile olaya karışan Ercan Türköz tutuklandı.

Olay, dün saat 07.30 sıralarında merkeze bağlı Bostanlı köyünde meydana geldi. Uzun süredir arazi anlaşmazlığı ve hayvan otlatma nedeniyle husumet olan Basri Türköz ile Ural Kandemir arazide karşılaşınca aralarında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşürken Basri Türköz yanındaki tabancayla Ural Kandemir'e 2 el ateş etti. Olay yerinin yakınında oturan Ural Kandemir'in babası Mustafa Kandemir de silah sesini duyup, dışarı çıktı. Elindeki sopayla geldiği olay yerinde oğlunu kanlar içinde gören Mustafa Kandemir darbettiği Basri Türköz'ün elindeki tabancayı alıp, ateş etti.

Olayın ardından çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Gelen ekipler kasığından vurulan Basri Türköz'ün olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. İlk müdahalesi yapılan, göğsünden vurulan Ural Kandemir ile elinden yaralanan Mustafa Kandemir ise Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Ural Kandemir de hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

3'Ü TUTUKLANDI

Jandarma, hastanedeki tedavisinin ardından Mustafa Kandemir ve olaya karıştığı değerlendirilen diğer oğlu Abdullah Kandemir ve Ercan Türköz ile A.K.'yi dün gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Mustafa Kandemir, Abdullah Kandemir, Ercan Türköz ve A.K. bugün adliyeye sevk edildi. A.K., adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, diğer 3 şüpheli ise tutuklandı.

YAKINLARINA SARILIP AĞLADI

A.K.'nin olay yerine sonradan geldiği ve Ural Kandemir'i hastaneye götürdüğü öğrenildi. Adli kontrol şartı ile serbest bırakılan A.K., adliye çıkışında yakınlarına sarılarak uzun süre gözyaşı döktü.

Öte yandan, olayda yaşamını yitiren Basri Türköz ile Ural Kandemir ise bugün aynı köyde toprağa verildi.

Son dakika... AFYONKARAHİSAR'DA 2 ÖLÜMLÜ SİLAHLI KAVGAYA KARIŞAN 3 KİŞİ TUTUKLANDI
Son dakika... AFYONKARAHİSAR'DA 2 ÖLÜMLÜ SİLAHLI KAVGAYA KARIŞAN 3 KİŞİ TUTUKLANDI
Son dakika... AFYONKARAHİSAR'DA 2 ÖLÜMLÜ SİLAHLI KAVGAYA KARIŞAN 3 KİŞİ TUTUKLANDI
Son dakika... AFYONKARAHİSAR'DA 2 ÖLÜMLÜ SİLAHLI KAVGAYA KARIŞAN 3 KİŞİ TUTUKLANDI
Son dakika... AFYONKARAHİSAR'DA 2 ÖLÜMLÜ SİLAHLI KAVGAYA KARIŞAN 3 KİŞİ TUTUKLANDI
Son dakika... AFYONKARAHİSAR'DA 2 ÖLÜMLÜ SİLAHLI KAVGAYA KARIŞAN 3 KİŞİ TUTUKLANDI
Son dakika... AFYONKARAHİSAR'DA 2 ÖLÜMLÜ SİLAHLI KAVGAYA KARIŞAN 3 KİŞİ TUTUKLANDI
Son dakika... AFYONKARAHİSAR'DA 2 ÖLÜMLÜ SİLAHLI KAVGAYA KARIŞAN 3 KİŞİ TUTUKLANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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