Son dakika haberi... Adana merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu: 24 gözaltı kararı
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Son dakika haberi... Adana merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu: 24 gözaltı kararı

07.10.2020 07:23 | Son Güncelleme: 07.10.2020 07:27
Son dakika haberi... Adana merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu: 24 gözaltı kararı

Son dakika haberlerine göre ADANA merkezli 12 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) mahrem yapılanması içerisinde olduğu öne sürülen 8'i görevdeki kamu personeli 24 kişinin yakalanması için şafak vakti operasyon düzenlendi.

ADANA merkezli 12 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) mahrem yapılanması içerisinde olduğu öne sürülen 8'i görevdeki kamu personeli 24 kişinin yakalanması için şafak vakti operasyon düzenlendi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün kriptolu haberleşme programı Bylock'u kullandığı ve mahrem yapılanma içerisinde olduğu aralarında doktor, öğretmen, hemşire, polis  gibi görevde bulunan 8 kamu görevlisi toplam 24 kişi tespit edildi. Şüpheliler hakkında yakalama kararının çıkartılmasının ardından Adana merkezli İstanbul, Gaziantep, Diyarbakır, Tokat, Nevşehir, Samsun, Kilis, Batman, Şırnak, Mersin ve Osmaniye'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Evlerde arama yapan ekipler, haklarında yakalama kararı bulunan şüphelileri gözaltına aldı. Adana yakalanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Diğer illerde gözaltına alınanların ise işlemleri tamamlandıktan sonra Adana'ya getirileceği bildirildi.


- Adana
Son dakika haberi... Adana merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu: 24 gözaltı kararı
Son dakika haberi... Adana merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu: 24 gözaltı kararı
Son dakika haberi... Adana merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu: 24 gözaltı kararı
Son dakika haberi... Adana merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu: 24 gözaltı kararı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan KESKİNCİ

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