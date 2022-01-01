Son dakika haber! Zihinsel engelli arkadaşların bıçaklı kavgasında 1 kişi yaralandı

KAYSERİ'de, zihinsel engelli 2 arkadaş arasında bilinmeyen nedenle çıkan bıçaklı kavgada yaralanan Okan B. (25), hastanede tedaviye alındı.

Olay, saat 15.00 sıralarında, Melikgazi ilçesi Hunat Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, zihinsel engelli Okan B. ile Derya S., bilinmeyen nedenle tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Derya S., cebinden çıkardığı bıçakla Okan B.'yi sol bacağından yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Okan B.'yi ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Polis, olay yerinden kaçan Derya S.'nin yakalanması için çalışma başlattı.