Son dakika haber! Zihinsel engelli arkadaşların bıçaklı kavgasında 1 kişi yaralandı - Haberler
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Son dakika haber! Zihinsel engelli arkadaşların bıçaklı kavgasında 1 kişi yaralandı

Son dakika haber! Zihinsel engelli arkadaşların bıçaklı kavgasında 1 kişi yaralandı
Demirören Haber Ajansı / Harun Reşit Serbest - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre KAYSERİ'de, zihinsel engelli 2 arkadaş arasında bilinmeyen nedenle çıkan bıçaklı kavgada yaralanan Okan B. (25), hastanede tedaviye alındı.

KAYSERİ'de, zihinsel engelli 2 arkadaş arasında bilinmeyen nedenle çıkan bıçaklı kavgada yaralanan Okan B. (25), hastanede tedaviye alındı.

Olay, saat 15.00 sıralarında, Melikgazi ilçesi Hunat Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, zihinsel engelli Okan B. ile Derya S., bilinmeyen nedenle tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Derya S., cebinden çıkardığı bıçakla Okan B.'yi sol bacağından yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Okan B.'yi ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Polis, olay yerinden kaçan Derya S.'nin yakalanması için çalışma başlattı.


Son dakika haber! Zihinsel engelli arkadaşların bıçaklı kavgasında 1 kişi yaralandı

Son dakika haber! Zihinsel engelli arkadaşların bıçaklı kavgasında 1 kişi yaralandı

Son dakika haber! Zihinsel engelli arkadaşların bıçaklı kavgasında 1 kişi yaralandı

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Demirören Haber Ajansı / Harun Reşit Serbest - Son Dakika Haberleri

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