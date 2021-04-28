Son dakika haber | Yolda yürürken kamyonetin çarptığı Onur, hayatını kaybetti
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Son dakika haber | Yolda yürürken kamyonetin çarptığı Onur, hayatını kaybetti

Son dakika haber | Yolda yürürken kamyonetin çarptığı Onur, hayatını kaybetti
Demirören Haber Ajansı / Okan ÇALIŞKAN - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre MERSİN'in Tarsus ilçesinde yolda yürürken arkasından gelen kamyonetin çarptığı Onur Kaya (20), yaşamını yitirdi.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde yolda yürürken arkasından gelen kamyonetin çarptığı Onur Kaya (20), yaşamını yitirdi. 

İlçeye bağlı Alifakı Mahallesi'nde saat 05.00 sıralarında meydana gelen kazada, M.G. (49) idaresindeki 01 YL 821 plakalı kamyonet, yolda yürüyen Onur Kaya'ya çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaya, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Tarsus Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.


Son dakika haber | Yolda yürürken kamyonetin çarptığı Onur, hayatını kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Okan ÇALIŞKAN

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